SOHR: 47 sivile drept i tyrkisk luftangrep i Syria

Byen ble bombardert av de tyrkiske flyene torsdag, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Blant de drepte var 14 barn og 9 kvinner, ifølge eksilgruppa.

Slaget om al-Bab blir stadig farligere etter hvert som tyrkiske regjeringsstyrker og syriske opprørere nærmer seg byen. Tyrkia utfører jevnlig flyangrep til støtte for bakkestyrkene i Syria, men myndighetene hevder de gjør sitt ytterste for å unngå sivile tap.

Denne uken har 16 tyrkiske soldater mistet livet i kampene. Aldri tidligere har så mange tyrkiske soldater blitt drept i forbindelse med landets operasjoner på syrisk side av grensen.

Tyrkias forsvarsminister Fikri Isik uttalte torsdag at 1.005 IS-krigere og 299 kurdiske YPG-krigere er blitt drept så langt i den tyrkiske intervensjonen i nabolandet. Han nevnte ingenting om eventuelle sivile tap.

Blant bygningene som ble truffet i al-Bab torsdag, var et bakeri, ifølge IS' talerør Amaq. Al-Bab ligger i Aleppo-provinsen, bare 25 kilometer fra grensa til Tyrkia. Ekstremistgruppa IS inntok byen for over to år siden. Al-Bab ligger i nærheten av Manbij, som USA-støttede kurdiske styrker erobret fra IS tidligere i år. (©NTB) (©NTB)