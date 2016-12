Obama varsler omkamp med EU om storfekjøtt

Amerikanerne truer med å gjeninnføre toll på trøfler, Roquefort-ost og andre europeiske produkter for å presse EU til å oppheve forbudet mot amerikansk storfekjøtt behandlet med hormoner.

– Amerikanske bønder produserer noe av det beste storfekjøttet i verden. Men EUs restriktive politikk gjør at europeiske forbrukere fortsatt nektes tilgang til amerikansk storfekjøtt til rimelige priser, sier USAs landbruksminister Tom Vilsack.

Bakteppet for at USA nå blåser liv i en mangeårig konflikt med EU, er sammenbruddet i samtalene om den såkalte TTIP-avtalen.

Verdens handelsorganisasjon konkluderte i 1998 med at EUs forbud mot hormonbehandlet kjøtt var i strid med WTOs regler. USA innførte deretter toll på europeiske varer. Da et kompromiss ble nådd i 2009, ble disse importrestriksjonene opphevet. Men amerikanerne mener at overensstemmelsen ikke har fungert.

De to partene håpet å løse problemene gjennom en ny frihandelsavtale, kjent som TTIP. Men forhandlingene om avtalen har gått i stampe, og USA mener nå det er på tide å ta nye grep. (©NTB)