OSSE advarer mot opptrapping i Øst-Ukraina

Åtte ukrainske regjeringssoldater er drept siden søndag. Hvor mange opprørere som har mistet livet i kampene, er ikke kjent.

OSSE har de siste ukene registrert en 75 prosents økning i antallet brudd på våpenhvilen i området. Organisasjonen konstaterer at det nå også finner sted trefninger i områder der det tidligere har vært relativt rolig.

Bruken av tunge våpen, som er forbudt i henhold til fredsavtalen som ble inngått i februar 2015, har økt med hele 300 prosent, opplyser nestlederen for OSSEs observatørkorps i Ukraina, Alexander Hug.

Samtidig med at det meldes om opptrapping av kamphandlingene, forhandler utsendinger fra Ukraina og Russland nå om en våpenhvile for jule- og nyttårshelgen.

Forhandlingene finner sted til tross for at Russland nekter for å være direkte involvert i konflikten. (©NTB)