Midtøsten-konferanse i Paris i januar

Verken Israel eller palestinerne vil være til stede under konferansen, men franske myndigheter planlegger å invitere Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas for å orientere dem om utfallet av konferansen.

Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault sier at han håper at konferansen vil bidra til å blåse liv i fredsprosessen igjen, samt understreke behovet for en palestinsk stat.

Netanyahu har tidligere avslått forslaget om å møte Abbas i Paris, men vil ifølge en fransk tjenestemann bli invitert uansett. (©NTB)