Hjem Israels legemiddelgigant inngår milliardforlik i USA

Israels legemiddelgigant inngår milliardforlik i USA

New York (NTB-AFP): Den israelske legemiddelgiganten Teva erkjenner å ha betalt bestikkelser for å sikre økt salg i Russland, Ukraina og Mexico og har inngått et milliardforlik med amerikanske justismyndigheter.