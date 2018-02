Syklist døde i traktorpåkjørsel i Oslo

NTB Innenriks

Påkjørselen skjedde i krysset Sandakerveien/Hans Nielsens Hauges gate, like ved Sandaker Senter. Ulykken skjedde i forbindelse med snørydding, skriver Aftenposten.

– Ambulanse og lege kom raskt til stedet og satte i gang med livreddende tiltak, men de klarte ikke å redde syklistens liv, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt.

Til NRK sier politiets innsatsleder Arve Røtterud at kvinnen havnet under traktoren i eller ved et fotgjengerfelt. Han sier sjåføren av traktoren er preget av ulykken.

– Sjåføren har vi kontroll på. Han har kontaktet arbeidsgiveren. Han er veldig preget, sier Røtterud.

Ulykken skjedde i 20-tiden. Området ble avsperret, og politiet jobbet tirsdag kveld med sporsikring og avhør av involverte og vitner.

