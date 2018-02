Politiaksjon i Drammen – mann sa han var skutt

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om saken i 21.30-tiden, etter at mannen hadde gått inn på et utested og sagt at han var blitt skutt.

Da politiet kom til utestedet, hadde mannen dratt tilbake til en bobil der han har tilhold, opplyser operasjonsleder Olav Myrvold i Sørøst politidistrikt til Drammens Tidende.

Ingen er pågrepet eller mistenkt i saken og mye er fortsatt uklart ettersom mannen, som var beruset, ifølge politiet er lite samarbeidsvillig og lite meddelsom.

Like før midnatt sier operasjonsleder Svein Erik Gevelt til VG at mannen har et sår på beinet, men at det ikke er noe som tyder på at det er et skuddsår. Mannen er lettere skadd.