Feil i Romeriksporten førte til forsinkelser og innstillinger

Bane Nor opplyste i 14.30-tiden at det ville bli forsinkelser og innstillinger på grunn av stengningen av Romeriksporten. Tre kvarter senere var imidlertid tunnelen åpnet igjen, men Bane Nor opplyste at det ville ta noe tid før alle tog var i rute igjen. Alle togene ble kjørt på Hovedbanen mens Romeriksporten var stengt.

NSB gjennomførte flere endringer i trafikken mens tunnelen var stengt og innstilte blant annet annethvert tog på linje L1 mellom Asker og Lillestrøm. Også linje L13 mellom Oslo S og Lillestrøm og linje L14 mellom Asker og Skøyen ble innstilt. Avvikene påvirket også Flytoget, som innstilte annenhver avgang mellom Oslo lufthavn og Oslo S fram til klokken 16.30.

