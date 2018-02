Mann pågrepet etter knivstikking på buss i Oslo 

NTB Innenriks

– Han ble pågrepet uten dramatikk, skriver Oslo-politiet på Twitter sent mandag kveld.

Først sa politiet at de jaktet på én gjerningsperson som løp fra stedet, men etter å ha avhørt vitner på bussen uttalte de at det kunne være snakk om to personer.

–Vi holder fortsatt mulighetene åpne for at det kan være en til. Han søker vi aktivt etter, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

– Relasjon

Politiet fikk først melding om hendelsen klokken 19.26. En mann på under 20 år ble knivstukket flere ganger i overkroppen mens 31-bussen kjørte et sted mellom Carl Berners plass og Sinsen. Mannen er innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader.

Innsatsleder Hanne Nordve opplyser til NRK at politiet har søkt etter gjerningsmenn i et spesielt miljø, og at de visste hvem de så etter. Begge de to de lette etter var unge menn under 20 år.

–Vi mener det er en relasjon mellom de involverte. Knivstikkingen er ikke tilfeldig vold, sa Nordve.

Fornærmede var sammen med en annen person som tok hånd om ham da politiet ankom stedet. Ingen andre på bussen ble skadd.

Ber om opplysninger

Vitner VG har snakket bekrefter at det så ut til at de involverte kjente hverandre.

– Jeg registrerte ikke hva som skjedde først, men plutselig var det basketak mellom tre personer. Jeg så flere slag, og noen raske stikkbevegelser mot overkroppen. Så hoppet to stykker av. Det var over på noen sekunder, sier vedkommende.

Politiet var på stedet kun tre minutter etter at de fikk meldingen, og flere væpnede politienheter og hundepatruljer gikk raskt i gang med å lete etter gjerningspersonen eller -personene.

Sent mandag kveld etterlyste de flere tips fra publikum.

– Vi har satt alle tilgjengelige ressurser inn på saken, som vi ser svært alvorlig på. Publikum som har opplysninger i saken kan ringe politiet på telefon 22 66 99 66 eller epost kriminalvakten.oslo@politiet.no, skrev Oslo politidistrikt mandag kveld.