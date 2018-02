Hevingen av flyvraket i Svolvær er avsluttet

NTB Innenriks

– Vi er ferdige. Vi tatt opp alle fortøyninger og er på vei til Svolvær, sier flyhavariinspektør Tor Nørstegård til NTB.

En miniubåt ble søndag formiddag sendt ned for å finne ut nøyaktig hvor vraket lå. Den fant flere vrakdeler. Hoveddelen av vraket ble hevet ved hjelp av ubåten og en kran om bord på bergingsfartøyet fra Seløy Undervannsservice.

Nå starter arbeidet med å undersøke vraket i håp om at det kan gi svar om årsaken til ulykken.

– Vi har en del teorier om hva som kan ha skjedd, og vraket kan være med å bekrefte eller avkrefte dem, sa Nørstegård søndag.

Leif Jarle Stamnes (79) fra Tromsø og Einar Halvorsen (63) fra Langhus mistet livet i småflyulykken, som skjedde søndag for en uke siden. De to ble funnet omkommet kort tid etter at flyet hadde styrtet.

Ulykkesflyet er en enmotors Piper PA-28 fra Tromsø Flyklubb. Det var gode flyforhold da ulykken skjedde.

