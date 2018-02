Tre bilbranner i Østfold lørdag kveld

NTB Innenriks

Bilene som brant i Råde, sto parkert på parkeringsplassen ved sykehjemmet som ligger like ved stasjonen.

– Vi fikk melding om brannen klokken 21.45. Da var det full fyr i bilene. 22.10 meldte brannmannskapene at de hadde kontroll på brannen, forteller operasjonsleder Arne Haraldstad hos politiet i Østfold til NTB.

Bilen som brant i en boliggate i Moss, sto også parkert.

Haraldstad sier han håper noen har sett noe, og at de vil undersøke om det dreier seg om ildspåsettelse.

– Det er jo litt merkelig at flere biler begynner å brenne helt uten grunn, sier hans kollega Villy Meier til NTB. Han sier det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom brannene i Moss og Råde. Meier opplyser at bilene er tatt in til teknisk undersøkelse.

(©NTB)