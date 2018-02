Mattilsynet: Lite giftig fisk på norske sushirestauranter

NTB Innenriks

Spist rå kan escolar medføre helsefare og er ikke i tråd med matlovens bestemmelser om at matvarer skal være trygge. Mattilsynet har hentet inn et 50-talls prøver fra hele landet, opplyser de i en pressemelding.

Det var i 2017 at TV 2 Matkontrollen avdekket at ti sushirestauranter i Oslo solgte den helsefarlige fisken escolar som smørfisk. I Mattilsynets oppfølging av sushirestaurantene ble det avdekket to tilfeller av omsetning av escolar. Etter innslaget på TV 2 i september i fjor har de fleste sushistedene fra kontrollen droppet smørfisk fra sine menyer.

Denne fisken inneholder mye ufordøyelige fettsyrer, og kan i rå tilstand gi diaré, kvalme, oppkast, magesmerter og hodepine.

I tillegg til det lokale oppfølgingstiltaket i Oslo gjennomførte Mattilsynet et større analyseprogram. I den forbindelse ble det analysert 50 prøver fra sushirestauranter over store deler av landet.

– Erfaringen Mattilsynet har gjort seg, er at de fleste steder har sluttet å servere smørfisk, og det har derfor vært vanskelig å få tak i prøvemateriale av denne typen. Mattilsynet fant kun ett sted som serverte smørfisk. Denne viste seg å være escolar. Dette forholdet ble fulgt opp, forteller seniorrådgiver Aina Svenneby i Mattilsynet.

(©NTB)