Regler for å redusere mikroplast fra kunstgressbaner skal på plass

Elvestuen hadde fredag sammen med kulturminister Trine Skei Grande (V) et møte med Norges Fotballforbund om miljøproblemene knyttet til gummigranulat fra kunstgressbaner.

Torsdag vedtok Stortinget at det innen 1. januar skal være installert oppsamlingsutstyr på banene for å hindre at granulat kommer ut i avløpssystemet.

Elvestuen opplyser at han fredag har bedt Miljødirektoratet utarbeide forslag til nye regler for å redusere mikroplastspredning.

– Gummigranulat fra kunstgressbaner er en viktig kilde til utslipp av mikroplast i Norge. Krav til etablering og drift av baner vil kunne redusere utslipp betydelig. De nye reglene vil være på plass fra årsskiftet, sier Elvestuen.

Miljødirektoratet skal vurdere hvordan en forskrift om dette bør utformes, opplyser departementet.

Det finnes rundt 1.600 kunstgressbaner i Norge.

