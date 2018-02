Milliardresultat for Hydro – men dårligere enn ventet

NTB Innenriks

Hydros underliggende driftsresultat før finansposter og skatt økte til 3,55 milliarder kroner i fjerde kvartal 2017. Det er nesten en dobling fra året før, men likevel svakere enn ventet, ifølge DN.

Ifølge TDN Finans ventet analytikerne at selskapet ville oppnå et underliggende driftsresultat på 3,79 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Omsetningen var på 38,8 milliarder kroner i fjerde kvartal, mot 21,3 milliarder i samme kvartal året før. På forhånd var det ventet en omsetning på 37,3 milliarder kroner.

Resultat før skatt ble 4,51 milliarder kroner, opp fra 1,96 milliarder kroner etter samme kvartal 2016.

– 2017 markerer et nytt kapittel i Hydros historie. Etter Sapa-oppkjøpet er Hydro det ledende integrerte aluminiumsselskapet, med 35.000 ansatte i 40 land og 30.000 kunder globalt. Jeg er glad for de gode resultatene både for året og kvartalet, positivt påvirket av høyere aluminium- og aluminapriser, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en børsmelding.

Til tross for en meget urolig børs de siste ukene har Hydro-aksjen vært relativt stabil. Den siste uka har den steget med 5,84 prosent og etter børsåpning fredag ligger aksjen opp 2,36 prosent. På årsbasis har aksjen steget med hele 21,92 prosent.

På årsbasis har driftsinntektene økt fra 81,9 milliarder kroner i 2016 til 109 milliarder kroner i 2017. Her ender det underliggende driftsresultatet på 11,2 milliarder kroner, opp fra 6,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016.

Norsk Hydro forventer en stabil aluminiumspris i 2018.

