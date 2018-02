Amanda (16): – Vi har ingen Holmlia-ungdommer å miste

NTB Innenriks

Amanda Anvar (16) var selv på vei hjem fra fritidsaktivitet da en mann i 20-årene ble skutt på Holmlia i Oslo forrige uke, og tilfeldigheter gjorde at hun ikke befant seg på stedet. Fredag sto hun på en provisorisk snødekket scene og snakket varmt om hjemstedet sitt.

– Vi skal ikke godta at noen tar fra oss tryggheten. Vi skal ikke godta at barn villedes inn i kriminelle miljøer, tordnet hun, og ble møtt applaus fra den langt fra blendahvite forsamlingen på Holmlia torg.

Anvar tordnet mot «feige voksne» som bruker barn som løpegutter og «gir blaffen i Holmlia». Hun etterlyser bedre fritidstilbud og synlig politi for å få bukt med gjengproblemene.

– Vi har ingen Holmlia-ungdommer å miste! erklærte hun.

– Nok er nok!

Fredagens markering kom i stand etter flere voldsepisoder det siste halvåret. Det er et oppgjør med volden, men også oppfatningen av Holmlia som et dårlig sted å bo, forklarer Johan Hake, en av de tre som står bak.

– Vi vil egentlig ikke oppnå annet enn å si til de som vil lytte og til oss selv at nok er nok. Vi godtar ikke beskrivelsen av Holmlia utenfra. Vi godtar ikke at folk skyter på hverandre på åpen gate. Vi må finne en vei ut av uføret, sammen med politikerne og politiet, sier Hake til NTB.

Hake forklarer at lokale krefter har mobilisert for å «løfte» Holmlia etter NRK-reporter Anders Magnus' reportasje om gjengkriminalitet i Oslo øst i fjor vår. Samtidig har det vært flere alvorlige voldsepisoder i området det siste halvåret. Onsdag i forrige uke ble en mann truffet av flere skudd.

– Det skjer rett utenfor i vår egen gate. Vi må snakke med våre barn om hva de skal gjøre hvis de hører skyting. Det er uakseptabelt, sier Hake.

Dyrket fellesskapet

På et folkemøte kom både justisminister Sylvi Listhaug, byrådsleder Raymond Johansen og polititopper til bydelen. Et skarpt ordskifte mellom Listhaug og meningsmotstandere stjal mye av oppmerksomheten. Fredag var det godfølelse og fellesskap som ble dyrket. Et barnekor sang «vi er na-na-na-naboer». Fredagens markering er mer «indremedisin» for folk som bor på Holmlia, forklarer Hake.

Men noen besøkende utenfra var likevel invitert. Blant dem var stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV)

– Holmlia må prioriteres også de dagene det ikke er skyting og bilbranner. Det er behov for langsiktig oppmerksomhet fra politikere, sier hun til NTB.

Det såkalte Tøyen-løftet ble kritisert for ikke å ha nådd ungdom og familier som faktisk trenger et løft. Kaski har følgende oppskrift på hvordan man skal unngå det samme når Holmlia skal løftes:

– Man må involvere lokalbefolkningen. Det er få lokalsamfunn der det er så stort engasjement for stedet de bor på og ønske om å bidra er enormt sterkt. Vi klarer ikke å løfte området uten at de som bor her setter premisser og peker på hva slags behov det er.

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) var også på Holmlia fredag og hyllet engasjementet. Men på Amandas etterlysning av bedre fritidstilbud, svarer hun slik:

– Bystyret kan ikke sitte og bestemme hvor og når de skal ha ungdomsklubb på Søndre Nordstrand. Det vi kan gjøre er å bevilge nok penger. Det gjør vi. Bydelen får mye mer penger nå, og de får penger til områdeløft. De pengene er det befolkningen sammen med bydelen bestemmer hvordan skal brukes. Dersom det er en fritidsklubb de ønsker – kjør på, få det til!

