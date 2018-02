27-åring dømt til 14 års fengsel for bajonettdrap

NTB Innenriks

Aktor ba Frostating lagmannsrett dømme den 27 år gamle mannen til 15 års forvaring etter drapet på Ler i Melhus i januar i fjor.

Råger Holte ble påført 160 stikk med bajonetten. Flere av dem etter at han var død. Den tiltalte mannen hevdet at drapet skjedde i nødverge og at han ikke husker mer enn 5–10 stikk.

Lagmannsretten anser drapet som situasjonsbestemt og ville derfor ikke dømme 27-åring til forvaring, skriver Trønderbladet.

I stedet dømmes mannen til fengsel i 14 år og til å betale de etterlatte 200.000 kroner i erstatning.

– Uten sidestykke

– Drapet framstår som voldsomt og brutalt. Handlingen mangler sidestykke i antall stikk, leste lagdommer Randi Grøndalen fra dommen skriver Adresseavisen.

27-åringen forklarte i retten at det oppsto en krangel og slåsskamp etter det han mener var en seksuell tilnærmelse fra Holtes side.

– Det blir anke uansett, men jeg tar betenkningstid, sa 27-åringen etter at dommen var avsagt.

Mannens to forsvarere uttrykte derimot tilfredshet med dommen, særlig over at det ikke ble forvaringsstraff.

– Det som er særlig positivt i dommen, er at dommerne mener at domfelte er inne i en ny og bedre fase der han kan få nytte av rehabilitering som fengselssystemet kan gi, sier forsvarer Arve Opdahl til Trønderbladet.

Riksadvokaten avgjør

Aktor Per Morten Schjetne sier til avisen at han tar dommen til etterretning og at det er opp til Riksadvokaten å anke dommen videre i rettssystemet. Også moren til den drepte uttrykker skuffelse over at 27-åringen ikke ble idømt forvaring.

– Erstatningsbeløpet har ikke vært viktig for henne, men at det ble en straff, sier bistandsadvokat Mette Skoklefald.

Sør-Trøndelag tingrett dømte i november mannen til 15 års forvaring.