Styreleder i Bank Norwegian går – vil ikke så tvil om hvem som er sjefen

NTB Innenriks

Kise sier at han trekker seg for å unngå mistanker om at det er flyselskapet Norwegian som er den egentlige sjefen i banken.

– For å unngå at det sås tvil om at mitt styrelederverv i Norwegian Finans Holding kan medføre at Norwegian Air Shuttle har bestemmende innflytelse i Norwegian Finans Holding, trekker jeg meg som styreleder i Norwegian Finans Holding og Bank Norwegian, skriver Kise i en SMS til NTB.

I SMS-en skriver han også at han fortsetter som styreleder i flyselskapet Norwegian.

Norwegian Finans Holding varslet torsdag at det blir holdt ekstraordinær generalforsamling snarest mulig for å velge nye styremedlemmer.

Milliardunderskudd

Torsdag morgen la flyselskapet Norwegian fram årsregnskapet for 2017, med et underskudd på i alt 1,4 milliarder kroner, et langt dårligere resultat enn fryktet. Underskuddet fikk selskapet til å stupe på børsen.

I regnskapsrapporten heter det også at Norwegian har bestemt at de skal trekke sine representanter fra styrene i Norwegian Finans Holding og Bank Norwegian.

En av disse var Kise, som også er styreleder og aksjonær i Norwegian, som igjen er storaksjonær i forbrukslånbanken Bank Norwegian.

Strid med Finanstilsynet

Det er imidlertid uklart om Kises fratreden har sammenheng med Finanstilsynets gransking av selskapet.

Da Norwegian tidligere torsdag la fram årsrapporten med milliardunderskudd, kom det fram at det er strid mellom Finanstilsynet og Norwegian om den regnskapsmessige behandlingen av eierandelen i Bank Norwegian. Striden dreier seg blant annet om hvorvidt flyselskapet fortsatt har vesentlig innflytelse over banken, skriver Norwegian i regnskapsrapporten.

Halvering

Skulle Finanstilsynet vinne fram med sitt syn, betyr det at Norwegian må redusere sin egenkapital med nesten 2 milliarder kroner. Det vil i praksis bety nesten en halvering av egenkapitalen.

I fjor ble eierandelen i Bank Norwegian bokført som reelle verdier i flyselskapet.

Etter nyheten om Kises avgang, falt Bank Norwegian-aksjen med 1,4 prosent på Oslo Børs.

Bjørn H. Kise er eiendomsadvokat med møterett for Høyesterett. Han er ansatt i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og har i tillegg en rekke styreverv i nasjonale og internasjonale selskaper.