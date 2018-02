Måling: Fortsatt katastrofetall for Ap

NTB Innenriks

I målingen Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) i februar får Ap en framgang på bare 0,6 prosentpoeng.

Høyre er klart størst og får 29,2 prosent, som er et fall på 0,9 prosentpoeng siden januar. Samtidig er både Rødt og MDG over sperregrensen, mens Venstre og Kristelig Folkeparti havner under.

Opinions måling kommer i kjølvannet av strammere retorikk fra i asyl- og innvandringspolitikken. Men Frp holder likevel stand. Partiet går fram med 1,4 prosentpoeng til 15,9 prosent.

Frp-leder Siv Jensen sier hun ikke tror velgerne tror på at Ap skal føre en tøffere innvandrings- og asylpolitikk.

– Støre ledet selv et utvalg i Ap for noen år siden som skulle framstå tøffere på innvandringsfeltet. Det ble ikke noe av, og nå prøver de på nytt igjen. Men dette har velgerne sett før, sier Jensen.

Om målingen var valgresultatet ville de borgerlige hatt flertall på Stortinget med 85 mandater.

Partiene får følgende oppslutning på målingen: Ap 21,4 (+ 0,6), Høyre 29,2 (- 0,9). Frp 15,9 (+ 1,4), KrF 3,6 (+ 1,0), Sp 10,0 (- 0,8), SV 7,3 (0,0), Venstre 3,9 (- 0,7), Rødt 4,0 (+1,0) og MDG 4,0 (+ 0,9).

Feilmarginen på målingen er mellom 1 til 3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene.

