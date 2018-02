Åtte års fengsel for vold og voldtekt

NTB Innenriks

Den ene voldtekten skjedde mens kvinnen holdt rundt parets fire år gamle sønn og gråt, melder NRK. Under den andre voldtekten sa han til kvinnen at han gjorde det for å vise hvor mye han hatet henne, står det i dommen.

Retten mener det er skjerpende at voldtektene har skjedd i forbindelse med vold, og at en av voldtektene fremstår som planlagt. Det ble regnet som formildende for mannen at den ene anmeldelsen ble liggende i ni måneder før saken ble etterforsket.

I tillegg til voldtektene, mener retten det er bevist at han ved flere anledninger har slått, dyttet og ristet kvinnen og tatt kvelertak på henne. Han har også kastet ting på henne og kommet med trusler.

I tillegg til fengselsstraffen på åtte år, er mannen også dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning til kvinnen og 70.000 kroner til sønnen deres.

Det er ikke kjent om dommen blir anket.

