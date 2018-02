Britisk finansminister lister seg inn hos Jensen

NTB Innenriks

Møtet er ikke varslet i noen pressemelding, og det er heller ikke lagt opp til noe møte med pressen. NTB får opplyst at møtet ble lagt i Jensens offentlige kalender først mandag ettermiddag, fordi det var usikkerhet rundt tidspunkt og tema.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen forteller at det norske og det britiske finansdepartementet er blitt enige om at det ikke skal være noe presseopplegg rundt møtet.

Første besøk

– Dette er finansministerens første besøk i Norge siden han tiltrådte stillingen. Hans besøk er en strålende anledning til å utveksle synspunkter om en rekke temaer med den norske finansministeren, heter det i en uttalelse fra den britiske ambassaden til NTB.

Den britiske avisen The Telegraph melder at Hammond har lagt ut på en «sjarmoffensiv» i Europa i forbindelse med britenes forhandlinger med EU om en løsrivelse. Norge og Sverige er første stopp, før han reiser videre til Nederland, Spania og Portugal.

Stagnere?

Også britenes forhandlingsleder David Davis skal besøke flere europeiske land neste uke. Avisen setter det diplomatiske framstøtet i sammenheng med britenes bekymring for at forhandlingene med EU er i ferd med å stagnere. En regjeringskilde anklager Frankrike for å opptre steilt i håp om å kjøre forhandlingene av sporet. Derfor blir det viktig å få andre land med på laget.

Hammond selv var ingen tilhenger av utmelding fra EU, og havnet i hardt vær da han uttalte at det kun ville bli små endringer i forholdet. Ifølge BBC skal han snart holde en tale om brexit, der han vil påpeke at London som finanssentrum er viktig for EU og resten av verden. Han vil argumentere for at en frihandelsavtale som inkluderer finansielle tjenester vil være viktig for hele Europa.

(©NTB)