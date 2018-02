Bergen tingrett sa nei til fengsling av menneskehandelsiktede 

NTB Innenriks

Politiet slo til mot det rumenske miljøet i Bergen lørdag og pågrep i alt elleve personer. Sju av dem ble senere løslatt, mens fire ble framstilt for varetektsfengsling tirsdag. Politiet ba om to uker i varetekt for de fire, men Bergen tingrett sa nei til fengsling.

Politiet anket avgjørelsen på stedet og ba om oppsettende virkning, noe tingretten tok til følge. De fire blir dermed sittende fengslet til lagmannsretten har vurdert saken.

– Politiets anke blir behandlet torsdag eller fredag, opplyser politiadvokat Rudolf Christoffersen til NTB.

Egen datter i prostitusjon

En av de fire siktede er en mann i 40-årene som tidligereer blitt knyttet til transport av prostituerte.

– Mannens egen datter har jobbet som prostituert i Bergen, sier Christoffersen.

I tillegg ville politiet fengsle to av 16-åringens besteforeldre, en mann og en kvinne, samt tanten hennes. De fire er siktet for brudd på straffelovens paragraf 285, som omhandler grov menneskehandel.

Sjokkert mor

16-åringens mor kom til Norge og Bergen bare timer før fengslingsmøtet skulle begynne, opplyser NRK.

Sammen med et titall rumenere som møtte opp utenfor Bergen tingrett, uttrykte hun fortvilelse, sinne og sjokk over at hennes svigerforeldre var blant de siktede. Hun benekter at svigerforeldrene planla å selge jenta til prostitusjon.

– Det stemmer ikke. Det er bare løgn. Jeg kan ikke skjønne hvordan politiet kan mene dette, sier moren, som er kalt inn som vitne i saken.

– Lite troverdig

Alle fire nekter for å ha gjort noe kriminelt, men politiadvokat Christoffersen i Vest politidistrikt kaller forklaringene lite troverdige.

– Vi fant denne jenta på en adresse som er knyttet til tigging og prostitusjon. Hun ble fraktet fra Romania til Bergen av personer fra fattige miljøer som tjente 200 kroner dagen på tigging. Det er lite troverdig at de fraktet henne hit, med de store kostnadene det medfører, bare så hun skulle sitte på et rom, sier Christoffersen.

– De sju løslatte har fortsatt status som mistenkt, og etterforskningen pågår fortsatt, opplyser politiadvokaten.

