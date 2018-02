Ap-politiker vil ha bedre sikring av Nidelva

NTB Innenriks

Ifølge NRKs gjennomgang har politiet hentet opp døde personer fra Nidelva hvert eneste år de siste seks årene.

Leder i Trøndelag AUF og bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Julie Indstad Hole, mener det er for dårlig sikring langs elva. Kommunen bør gjøre mer for å forhindre drukninger, mener hun.

– Nidelva og havneområdene i Trondheim bør sikres med gjerder, bedre belysning, stiger og redningsbøyer, sier Hole.

To menn, en 21 år gammel student og en mann i 60-årene, ble i løpet av helgen funnet døde i elva. Politiet tror ikke noe kriminelt har skjedd, men dødsfallene føyer seg inn en lang rekke lignende dødsfall. Siden 2016 har Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) hatt 29 i kategorien «person i vann» i Nidelva, skriver Adresseavisen.

Brannvesenet ønsker at folk som ferdes langs Nidelva skal ha en mer bevisst holdning til elvas lunefulle sider.

– Den er fryktelig uforutsigbar. Vannmengden kan være høyst forskjellig fra dag til dag. Ene dagen er det fire meter dypt, andre dager 40 cm 80–90 prosent av alle dagene er Nidelva så grumsete at du ikke kan se bunnen, forteller vakthavende brannsjef Ole-Anders Holmvaag i TBRT.

