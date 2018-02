Økning i antall barnebortføringer i fjor

NTB Innenriks

Tall fra regjeringen viser en stabil og jevn økning i antall barnebortføringer siden målingene startet i 2005. Siden forrige toppår i 2013, da også 74 barn ble bortført, har antallet bortføringer ligget på 60 eller under. I 2016 ble 60 barn i 35 ulike saker barn rettsstridig tatt med av den ene av foreldrene ut av Norge.

Barnebortføringer er noe som skjer når barn, som er under felles omsorg fra foreldrene, tas med til utlandet av én forelder og uten at den andre vet om eller har godtatt dette. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, for eksempel et ferieopphold eller samvær.

Nylig måtte to barn hentes av norsk barnevern i Malaysia etter at moren rømte med dem etter omsorgsovertakelse i 2016.

Av de 74 barna som ble definert som bortførte i fjor, var det flest barn som ble ført til Polen (8). Pakistan, Thailand, Frankrike og Island var landene som var nest hyppigst forekommende med tre barn hver.

Siden 2005 har 677 barn blitt bortført fra Norge. Flest barn blitt bortført til Sverige (40) og Storbritannia (57), og også mange har blitt ført til USA (32). Også til Danmark er 25 barn blitt ført uten at begge foreldrene har vært enige om det, men i fjor var det ingen barnebortføringer hit.

I samme periode har også barn blitt bort til Norge i totalt 208 ulike saker.

(©NTB)