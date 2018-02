Janne Jemtlands ektemann godtar forlenget fengsling

NTB Innenriks

Politiet har begjært videre fengsling av den 47 år gamle mannen i fire uker. Forsvareren, advokat Ida Andenæs, skriver til NTB at fengslingsmøtet mandag vil gå som kontorforretning.

– Han samtykker til fire nye uker i varetekt, skriver Andenæs.

36 år gamle Janne Jemtland forsvant fra sitt hjem i Brennliroa på Veldre nord for Brumunddal natt til 29. desember 2017. Ektemannen ble siktet for drap 12. januar etter funn av kriminaltekniske spor. Opplysninger fra den siktede ektemannen førte til at Janne Jemtland ble funnet død på elvebunnen i Glomma noen uker senere.

Politiet mener Janne Jemtland ble skutt utendørs på parets eiendom samme dag som hun forsvant, og at hun døde denne dagen. Det er så langt ikke kjent om politiet har funnet noe drapsvåpen.

(©NTB)