Høyre sier nei til eggdonasjon, men ja til assistert befruktning til enslige. 

NTB Innenriks

På partiets sentralstyremøte mandag la første nestleder Jan Tore Sanner fram prinsipprogramkomiteens forslag til hva partiet skal mene om bioteknologi.

– I komiteen har vi tvilt oss fram til våre standpunkter i disse spørsmålene, sier Sanner.

Komiteens flertall har falt ned på et nei til eggdonasjon, men ja til assistert befruktning til enslige. Partier sier videre nei til surrogati, men åpner for at genterapi og genredigering kan brukes også ved mindre alvorlige sykdommer.

Delt komité

Sanner sier komiteen er delt i spørsmålet om assistert befruktning for enslige. Et flertall på seks er for, mens et mindretall på tre er mot. På samme måte var komiteen delt i spørsmålet om eggdonasjon. Et mindretall på tre var for, mens flertallet på seks var mot.

– Høyre mener at ethvert menneske har rett til å kjenne sitt biologiske opphav, og samfunnet kan ikke ta fra noen denne retten. Derfor mener Høyre det kun skal tillates sæddonasjon med kjent donor, sier Sanner.

«Barn som kommer til verden ved eggdonasjon vil ha en «genetisk mor» som har donert eggcellen og en «biologisk» mor som har båret det gjennom svangerskapet. Slik Høyre ser det, rokker dette ved den grunnleggende tryggheten barnet alltid har hatt om at den som føder barnet er dets genetiske mor», heter det i resolusjonsforslaget fra komiteen.

Nei til surrogati

Når det gjelder assistert befruktning mener komiteen at dette tilbudet må utvides til enslige, dersom vilkårene om å gi barnet trygge og gode oppvekstvilkår er oppfylt i det enkelte tilfelle. Dette kravet skal også gjelde for par som tilbys assistert befruktning.

Mindretallet på tre mener imidlertid at barn har rett til den tryggheten som to foreldre gir.

– Når staten tilrettelegger for barns liv gjennom assistert befruktning, bør det derfor stilles som vilkår at barnet vil ha to foreldre, heter det fra mindretallet.

Komiteens flertall sier videre nei til surrogati, fordi den mener surrogati bryter det naturlige båndet mellom barnet og moren som føder det, på en måte som kan innebære en betydelig belastning for både mor og barn. Kommersiell surrogati innebærer dessuten en uakseptabel instrumentalisering av svangerskapet, som gjør både surrogatmorens kropp og barn til en potensiell handelsvare, heter det i resolusjonen.

Forslagene fra komiteen skal nå behandles av landsmøte til våren. I fjor var uenigheten på landsmøtet så stor at Høyre valgte å utsette behandlingen av bioteknologimeldingen.

(©NTB)