Bergen Ap vil at Norge skal ta imot 5.000 kvoteflyktninger årlig 

NTB Innenriks

Samtidig går lokallaget til angrep på det mange oppfatter som en skjerpet tone fra Arbeiderpartiet i innvandringsdebatten.

– Mange innlegg under årsmøtet var opptatt av og opprørt over den retorikken som er ført fra sentralt hold den siste tiden, sier nestleder Lubna Jaffery i Bergen Ap til Bergens Tidende.

Lokallaget vedtok i helgen en resolusjon som tar til orde for at Norge tar imot 5.000 kvoteflyktninger årlig de neste fem årene. Til sammenligning viser en oversikt NTB har fått av Justisdepartementet, at det kom 1.620 kvoteflyktninger i 2014, 2.620 i 2015 og 3.120 hvert av de to påfølgende årene. I 2018 er det lagt opp til at Norge skal ta imot 2.120 overføringsflyktninger fra FN.

I regjeringsplattformen åpnes det for å øke antallet kvoteflyktninger dersom asylankomstene forblir lave. Også Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Norge i større grad bør vektlegge kvoteflyktninger fra FN, men han har tidligere avvist at det er aktuelt å ta imot så mange som 5.000 årlig.

Jaffery avviser at vedtaket i Bergen Ap vil kunne føre til at flere vil komme til Norges grenser.

– De 5.000 vi nå årlig vil invitere er folk som allerede er invitert gjennom FN-systemet. Det er ikke mennesker som dukker opp på grensen vår. Det er mennesker som sitter rundt i flyktningleirer og som har krav på beskyttelse, sier hun.

(©NTB)