Person savnet etter brann i Stjørdal

Politiet i Trøndelag fikk melding om brannen klokken 17.15. På grunn av vindretningen fryktet brannvesenet at brannen skulle spre seg.

– Vi evakuerte folk både fra boligen som brant og et nabohus. Det er et boligområde hvor husene ligger tett, så det var fare for spredning, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Flere personer ble evakuert fra eneboligen, og noen ble sendt til legevakta for kontroll. Klokken 20.20 opplyste politiet på Twitter at en beboer i huset er savnet.

Politiet vil foreta tekniske undersøkelser på branntomta når det blir mulig. Brannen var svært kraftig. Selv om nødetatene kom raskt til stedet, var boligen helt overtent da de kom fram, og den brant helt ned.

– Det er altfor tidlig å si noe om årsaken til brannen, sier Lægdheim.

Brannmannskapene holdt søndag kveld på med etterslukking.

