Store temperatursvingninger gjør at mange faller på glattisen

– Når legevakta i Oslo har fått inn 48 fallskader hvert eneste døgn i januar, er det klart at også vi i forsikringsbransjen merker en oppgang i ulykkesskader. Det er gjerne snakk om hoftebrudd, men den vanligste skaden er brudd i håndledd fordi folk tar seg for idet de faller på hålka på fortauet, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Han sier det lenge har vært ekstremt glatt i Oslo og på Østlandet, mens forholdene har vært mer variable i andre deler av landet. Men også i vest kan det være skøytebane mange steder.

– Selv Bergen har hatt snø og kulde og isete hålkeføre på vei og fortau. Tryg har her registrert flere tilfeller med fallulykker, ikke minst blant yrkesaktive innen transportbransjen. Når forholdene er slik antar jeg at mange eldre velger å holde seg hjemme framfor å gå ut fordi de frykter en fallulykke på isete og hålkete fortau, sier Brandeggen.

Hektisk start på 2018

Avdelingsoverlege Knut Melhuus ved Oslo skadelegevakt fortalte til NRK tidligere denne uka at 38 prosent av alle som har karet seg til legevakta med fallskader har fått påvist bruddskader av ulike slag.

– Det har vært en hektisk start på 2018. Snø i marka og is i byen gir store utslag på skadestatistikken. Vi har rundet 1.800 fotgjengere som har falt på vei og fortau hittil i år, og vi har bare kommet så vidt inn i februar, så dette er et høyt tall, sa Melhuus.

Ved Akershus universitetssykehus fortalte direktør Inge Skråmm ved ortopedisk klinikk at de hadde operert 94 hoftebrudd bare i januar.

I Oslo har mannskaper brøytet og strødd så mye de har klart. Totalt er det blitt strødd om lag 22.000 tonn med grus på glatta bare i Oslo så langt denne vinteren, mer enn noen gang tidligere.

Hoftebrudd for milliarder

Ifølge tall fra Helsedirektoratet fra 2014 skjer det rundt 9.000 hoftebrudd i Norge årlig. 6.000 betegnes som enkle brudd, mens 3.000 er mer kompliserte. Ifølge Brandeggen koster et enkelt hoftebrudd samfunnet 235.000 kroner i snitt, mens kostnaden for kompliserte brudd kan nærme seg 700.000 kroner.

Totalt viser beregningen at hoftebrudd koster Norge om lag 3 milliarder kroner årlig.

– Totalprisen for behandling og rehabilitering etter hoftebrudd er stor, i milliardklassen. For den enkelte er en billig investering å kjøpe brodder som man monterer på skoene før man går ut på hålkete fortau. Da får man et mye bedre feste og det er lettere å holde balansen, sier Brandeggen.

