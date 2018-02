Tajik støtter en streng innvandringspolitikk

NTB Innenriks

– Vi er i en tid full av forandring, hvor asylsystemet ikke fungerer optimalt og vi trenger nye rammer om asylpolitikken i Europa. Vi ønsker å prege den debatten og ikke overlate den til høyresiden, sier Tajik til VG.

Lederen i det danske sosialdemokratiske partiet, Mette Fredriksen, tok nylig til orde for at Danmark, i stedet for å ta imot flyktninger og asylsøkere, skal opprette asylsentre i afrikanske land, for å hjelpe dem der. Men Tajik mener det er feil å kjøre et sololøp her.

– Vi mener det er feil å kjøre et slikt løp ensidig. Det trengs bred europeisk enighet.

På spørsmål om vi har nok innvandrere i Norge svarer hun slik:

– Det er mye hvordan integreringen fungerer, som avgjør dette. Når innvandrere og flyktninger blir en aktiv del av samfunnet og jobber og betaler skatt som alle andre, da vil integreringen gå godt, og de vil være en stor ressurs.

En av seks innbyggere i Norge har innvandrerbakgrunn.

