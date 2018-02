Tajik avviser at hun deltok i prosessen mot Giske

NTB Innenriks

VG skildrer intervjuet med Ap-nestlederen slik: «Tajik ser oss rett i øynene når hun svarer på vårt spørsmål om hun har deltatt i noen prosess mot Trond Giske».

– Nei, det har jeg ikke. Det er partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som har håndtert disse sakene, og jeg opplever at de har opptrådt på en ryddig måte.

Tajiks fremste rival, Trond Giske, trakk seg 7. januar som nestleder i Ap etter at partiet hadde mottatt varsler om upassende oppførsel fra ham overfor flere kvinner. Han var torsdag tilbake på Stortinget etter en drøy måneds sykmelding.

Giske har bestridt flere av varslingene og har gått langt i å antyde at han vært utsatt for en ufin prosess. Hans samboer, Haddy Njie, sier han er gjort rettsløs.

Flere Ap-politikere reagerte på at Tajik i en uttalelse på Facebook 22. desember skrev at hun reagerte på varslene mot Giske «både som menneske, nestleder og jurist».

– Jeg mente at det var grunn til å påpeke at det var et såpass alvorlig innhold i enkelte av varslene, at det også handlet om juss, utdypet Tajik i et intervju med NRK 18. januar.

