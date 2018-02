KrF under sperregrensen – Høyre fortsatt størst

NTB Innenriks

I partimålingen Respons Analyse faller KrF med 0,8 prosentpoeng til 3,6 prosent i februar. Fallet under sperregrensen betyr at partiets stortingsgruppe ville krympet fra åtte til tre mandater. Bakgrunnstallene viser at KrF taper flest velgere til de tre store partiene Ap, Høyre og Frp.

– KrF er ikke der vi skal være. Vi har ikke vært gode nok til å få fram våre politiske seire de siste månedene sier partileder Knut Arild Hareide til VG.

Regjeringspartiene Venstre, Høyre og Frp ville fått flertall med knappest mulig margin, 85 mandater, dersom det var stortingsvalg i dag, selv om Ap går fram og Høyre tilbake etter VG-målingen i januar.

Venstre går fram 0,4 prosentpoeng til 4,5 prosent.

– Det er ikke overraskende at man får fremgang idet man går i regjering, sier Hareide om Venstres resultat.

Resultatet på målingen er som følger: Ap 24 prosent (+0,8 prosentpoeng), H 27,9 (-1,5), Frp 13,6 (+0,4), Sp 10,9 (-0,4), SV 7,2 (-0,3), MDG 3,6 (+0,8), Rødt 3,3 (+0,4).

Feilmarginen på målingen er inntil 3 prosentpoeng.

