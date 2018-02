16-åring dømt til fem års fengsel for flere voldtekter

NTB Innenriks

Han er i tillegg dømt for seksuell omgang med en tredje jente. Gutten innrømmet flere voldtekter mot den ene jenta, men nektet for den andre jenta.

Fordi gutten er så ung, blir fire år av straffen gjort betinget med en prøvetid på to år, melder Agderposten.

I tillegg må han betale de tre jentene henholdsvis 200.000, 90.000 og 60.000 kroner i oppreisning. Til sammen 350.000 kroner.

I Norge er minimumsstraffen for voldtekt tre års fengsel. Det kan imidlertid gjøres unntak når lovbryteren var under 18 år på straffetidspunktet.

I premissene for dommen skriver tingrettsdommer Øyvind Strand at det har vært svært vanskelig å finne fram til en passende straff fordi Høyesterett aldri har behandlet en slik voldtektssak med en så ung forbryter. I dommen foreslår derfor Strand at det korrekte straffenivået i denne saken bør bli endelig fastsatt av en høyere rettsinstans.

