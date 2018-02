Sterkere resultat fra Schibsted – godt år for nett

NTB Innenriks

Omsetningsøkningen fra fjerde kvartal 2016 til samme periode i fjor gjør at digitalinntektene vokste til sitt høyeste nivå noen gang, ifølge kvartalsrapporten som ble lagt fram torsdag.

– Våre publisistiske virksomheter leverer godt resultat igjen. Veksten i digitale abonnement fortsetter, og vårt produktfokus innen digitalannonser bærer frukter, noe som gir en solid digital inntektsvekst innen medievirksomheten, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Økt resultat

Mediekonsernet fikk et resultat før skatt på 414 millioner kroner i siste kvartal i 2017, en økning fra 288 millioner kroner samme periode året før.

Driftsinntektene økte til 4,455 milliarder kroner, fra 4,059 milliarder kroner i samme periode året før. Driftsresultatet økte til 479 millioner kroner, fra 295 millioner kroner.

VG på nett passerte papir

I fjerde kvartal 2017 passerte VG+ 142.000 abonnenter. Avisas driftsresultat (EBITDA) var 339 millioner kroner for hele 2017, noe som gir en margin på 19 prosent. Dette er en økning fra 16 prosent året før.

Omsetningen fra online-virksomhet var 863 millioner kroner, en økning fra 683 millioner kroner. For virksomhet som faller under offline-begrepet, var omsetningen 882 millioner kroner, et fall fra 1,017 milliarder kroner i 2016.

For Schibsteds øvrige abonnementsaviser i Norge falt omsetningen for året som helhet fra 2,848 til 2,522 milliarder kroner. Samtidig økte driftsoverskuddet fra 161 til 185 millioner kroner. Her er fortsatt offline-inntektene betydelig større enn online-inntektene, med henholdsvis 1,89 milliarder kroner og 631 millioner kroner for 2017.

(©NTB)