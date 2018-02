SV: Holmlia-skyting viser akutt problem 

NTB Innenriks

– Det skal være trygt å bo i Oslo uansett hvor du bor, sier partiets fungerende leder Kari Elisabeth Kaski.

Ingen er så langt pågrepet for å ha skutt en mann på Holmlia i Oslo onsdag kveld, og det har de siste månedene vært flere voldshendelser i det samme området.

– Vi må erkjenne at dette er et akutt problem og noe politikerne må jobbe sammen om for å løse, sier Kaski, som etterlyser ressurser til tiltak i revidert budsjett til våren.

– Gjengkriminalitet er alvorlig organisert kriminalitet som må tas på alvor. Vi må gi en klar politisk beskjed til politiet om å prioritere gjengkriminalitet, forebygging, bekjempelse og exit-tiltak for gjengmedlemmer.

Kaski mener politiet må komme nærmere folk og drive forebyggende arbeid på skoler og blant ungdom for å bygge tillit.

– Jeg er kritisk til at politiposten på Holmlia er lagt ned og vil stille spørsmål til justisministeren om den ikke bør gjenopprettes.

