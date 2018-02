Nedover igjen på Oslo Børs

NTB Innenriks

Statoil var igjen overlegent mest omsatt på børsen, men også betydelig med på å tynge hovedindeksen ettersom aksjen falt med 2,5 prosent. Yara International falt med 2 prosent og Norsk Hydro med 1,3 prosent.

Også Telenor gikk i rødt med en nedgang på 1 prosent, mens DNB så vidt karret seg over på plussiden som eneste av de fem største med 0,2 prosents framgang.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen gikk DNO på en kraftig smell med en nedgang på 9,6 prosent, mens Petroleum Geo-Services falt med 5,9 prosent. Otello Corporation – det nye navnet til Opera Software, gikk opp med hele 25,2 prosent, men med få handler og liten omsetning. Veidekke gikk fram med 8,6 prosent.

Også ellers i Europa endte dagen i rødt for de mest toneangivende aksjeindeksene. DAX 30 i Frankfurt gikk ned med hele 3,1 prosent, CAC 40 i Paris med 2,4 prosent og FTSE 100 i London med 1,6 prosent.

Oljeprisen var med på å tynge børsen betydelig. Ved børslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,72 dollar, noe som er den laveste oljeprisen hittil i år. Så sent som i slutten av januar lå oljeprisen på over 70 dollar fatet. Prisen på et fat amerikansk lettolje falt til 60,91 dollar torsdag ettermiddag.

(©NTB)