Ingen pågrepet etter skyting på Holmlia

Mannen ble truffet av flere skudd og er innlagt på Ullevål med alvorlige, men ikke livstruende skader. Skuddofferet er kjent for politiet fra tidligere, og politiet utelukker ikke at skyteepisoden kan knyttes til gjengmiljøet.

– Etterforskningen av skyteepisoden har pågått gjennom natt til torsdag og vil fortsette videre utover dagen torsdag, opplyser politiet.

Politiet er på jakt etter en sølvfarget bil som de mener gjerningspersonen kjørte i retning Holmliaveien. Bilen er muligens en sølvfarget Chrysler Voyager eller Ford S-Max.

– Vi er interessert i eventuelle observasjoner av personer, kjøretøy og annet som kan knyttes til hendelsen. Så langt er ingen pågrepet, opplyser politiet.

Politiet fikk melding om skytingen i et boligstrøk ved krysset Ravnåsveien/Ravnkroken klokken 20.53 onsdag kveld. Det var flere vitner som ringte politiet og meldte fra om at de hadde hørt skudd i nærområdet.

– Det er skutt over et større område, men på hvilken måte eller hvorfor vet jeg ikke. Men det er grunn til å tenke at han har forsøkt å løpe fra gjerningspersonen, sa politiets innsatsleder Brian Skotnes til VG.

Han forteller at den skuddskadde mannen kom seg inn i en leilighet i nærheten av parkeringsplassen etter skytingen, og at eieren av leiligheten varslet politiet.

