Aviser: Drapssiktet kvinne i Kristiansand dopet ned ekskjæreste tre ganger

Den 42 år gamle sjubarnsmoren ble i september i fjor pågrepet og siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 66 år gamle samboer i 2014. Faren ble funnet død i badekaret i sitt eget hjem, mens hennes tidligere samboer ble funnet død på et rom på det nå nedlagte First hotell i Dronningens gate i Kristiansand sentrum.

I månedene som har gått, har politiet brukt store ressurser på den omfattende etterforskningen. Kvinnen er siktet for å ha forgiftet ekskjæresten, og politiet bekrefter overfor Fædrelandsvennen at han trolig døde som følge av en overdose med sovemedisin.

Kan ha blitt forgiftet

I et håp om å få fastslått årsaken til at kvinnens far døde, besluttet politiet i desember i fjor å åpne graven hans ved Randesund kirke i Kristiansand. Mannen ble aldri obdusert ettersom politiet den gang mente dødsfallet var naturlig. Ifølge VGs opplysninger mener politiet at de nå har gjort funn som kan tyde på at også faren kan ha blitt forgiftet.

– Levningene er hos Rettsmedisinsk institutt i Oslo for rettstoksikologiske analyser. Dette arbeidet er ennå ikke ferdigstilt, sier politiadvokat Ragnhild Helgesen i Agder politidistrikt til avisen. Hun sier politiet ikke har nye opplysninger som de ønsker å gå ut med nå.

Både VG og Fædrelandsvennen melder torsdag at politiet har utvidet siktelsen mot kvinnen. Ifølge VG er hun siktet for å ha dopet ned en annen ekskjæreste som hun er mistenkt for å ha stjålet penger fra. Politiadvokat Helgesen opplyser at den utvidede siktelsen gjelder straffelovens paragraf som omfatter familievold.

Sporet opp blodprøve

Selv opplyser mannen at kvinnen dopet ham ned tre ganger ved bruk av legemidler.

– Den siste gangen var jeg helt borte og måtte dra hjem fra jobb. Jeg ble innlagt på sykehus, men legene fant ikke noe i prøvene mine, sier mannen til Fædrelandsvennen.

Han ble kalt inn til avhør da kvinnen i september ble pågrepet og siktet for to drap, og har forklart seg flere ganger i månedene etter. Han forteller at politiet har opplyst at de klarte å spore opp en blodprøve som ble tatt i 2013. Ifølge Fædrelandsvennen viste prøven spor av samme sovemedisin som politiet mener tok livet av hennes 66 år gamle ekskjæreste i 2014.

– Politiet har utrolig nok klart å finne denne blodprøven og undersøkt den rettsmedisinsk. Og da dukket denne sovemedisinen opp. Den første gangen hadde ikke legene søkt bredt nok til å fange opp det, sier mannen.

Nekter straffskyld

Mannen mistenker ikke at ekskjæresten forsøkte å ta livet av ham, men hevder hun tok kredittkortet og stjal penger fra ham hver gang. Politiet bekrefter at kvinnen er anmeldt for bedrageri og mistenkt for dette, men at dette forholdet trolig er foreldet. Ifølge VG undersøker politiet om kvinnen har svindlet mannen for en sekssifret pengesum.

I tillegg har to andre ekskjærester ifølge avisa forklart at de er blitt drapstruet av kvinnen.

Kvinnen har helt siden hun ble pågrepet nektet straffskyld for de to drapene, og nekter også for den nye siktelsen, sier 42-åringens forsvarer, advokat Olav Sylte.

Politiet anslår nå at de vil være ferdig med etterforskningen av saken i løpet av våren. Da vil politiet sende saken over til Statsadvokaten for påtaleavgjørelse.

