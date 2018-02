Toje vil bringe nye perspektiver med seg til Nobelkomiteen

NTB Innenriks

Med det nye vervet vil Asle Toje slutte i jobben som forskningsdirektør ved Nobelinstituttet. Han sier selv at de to tingene ikke lar seg kombinere.

Til Aftenposten sier han at han er «utrolig beæret» over å bli forespurt, og at han vil takke ja.

– Det er sånn at du kan ikke sitte på begge sider av bordet. Så jeg må si opp min stilling og vandre ut i den kalde verden, men jeg tror det vil gå riktig bra, sier Toje med et smil i NRKs Dagsnytt 18.

Utenrikspolitisk realist

Han beskriver seg selv om en utenrikspolitisk realist og håper at han vil bidra med andre perspektiver enn de som allerede er representert i komiteen.

– Jeg kjenner komitémedlemmene og tror jeg vil samarbeide godt med dem. Så får jeg se om synet jeg har på fred, vil bidra til å gi nye nyanser og fasetter til fredsprisen, sier han.

I ni år som forskningssjef ved Nobelinstituttet har han blant annet bidratt med å skrive konsulentrapporter om mange av personene som nomineres. Rapportene brukes av komiteen når de skal vurdere de ulike nominasjonene.

– Jeg kjenner nok fredsprisens historie bedre enn mange. Og jeg kjenner komiteens sammensetning og hvordan den har jobbet over tid. Så kanskje jeg kan bidra med en grad av kontinuitet og kanskje også en del kunnskaper, sier Toje.

Godt mottatt

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener Tojes kompetanse og engasjement i samfunnsdebatten gjør ham til et godt valg. Han tror ikke det blir noen motstand på Stortinget denne gangen, slik det ble da Frp ville nominere sittende vararepresentant Carl I. Hagen.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gjorde det straks klart at partiet ikke ser noe i veien med kandidaten Frp vil fremme.

– Det er en kandidat med kunnskap og meninger som vil bidra til et godt mangfold i komiteen. Arbeiderpartiet vil stemme for, skriver Støre på Twitter.

SVs Kari Elisabeth Kaski slutter seg til.

– Syns valget av Toje til Nobelkomiteen er godt. Ikke enig i alt, men klok fyr, skriver hun på Twitter.

Ønsket ikke nytt rabalder

Fremskrittspartiet falt til slutt ned på Toje framfor tidligere generalsekretær i NATO og Danmarks tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen.

Valgkomiteens leder Morten Wold bekrefter overfor NTB at det sto mellom de to kandidatene i siste runde, selv om flere andre navn også var oppe til diskusjon på gruppemøtet.

Limi erkjenner at det nok ville blitt mer debatt på Stortinget om Fogh Rasmussen ble valgt. Men han avviser at dette var noe som veide tungt i Frps vurdering.

– Det ville blitt en diskusjon om å velge noen fra et annet land, og noen har allerede ment noe om det. Noen mener vi bør finne komitémedlemmer i Norge, og det kom også vi til, sier han.

Aktiv samfunnsdebattant

Toje har vært aktiv i samfunnsdebatten. Blant annet har han vært fast spaltist i Klassekampen, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv og =Oslo. Han er ikke i dag medlem i Fremskrittspartiet, men har tidligere vært det.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, som hadde nominert Toje, var særdeles godt fornøyd med beslutningen.

– Han blir et strålende medlem av komiteen, og vil tilføre mye kompetanse, sier Tybring-Gjedde.

Han mener Fogh Rasmussen ville vært en langt mer kontroversiell kandidat og at Frp tjener på at det blir ro rundt situasjonen.

– Det er klokt av partiet å finne en kandidat uten mange lik i lasten. Toje har vist kunnskap om utenrikspolitikk og samfunnsdebatten her i Norge, sier han.