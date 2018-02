Samfunnstopp i nye avhør hos politiet i Tromsø

NTB Innenriks

Politiet opplyser at de ikke har tatt stilling til om de vil be om videre varetektsfengsling, men mannens forsvarer sier til NRK at det vil de i tilfelle motsette seg.

– Vi vil ta stilling til en eventuell begjæring om forlenget varetektsfengsling tidlig torsdag, opplyser påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt.

Politiet skal også ta stilling til om siktelsen skal utvides eller endres.

– Vi vurderer også om flere skal få status som fornærmet i saken, sier hun.

Den siktede mannen ble pågrepet 3. januar i år og har siden vært varetektsfengslet.

Ifølge Nordlys har politiet besluttet å avklasulere en del av dokumentene i saken, slik at siktede nå for første gang har fått innsyn i deler av siktelsen.

Han er siktet i to uavhengige saker for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

(©NTB)