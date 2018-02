Tor Ingebrigtsen gir seg som direktør ved UNN

NTB Innenriks

– Min viktigste motivasjon har ligget i å utvikle minst like gode region- og universitetssykehustilbud for pasienter i Nord-Norge som i de andre regionene. De store prosessene og prosjektene som daværende styre ba meg om lede for å nå dette målet da jeg tiltrådte i 2007, er fullført. Det har derfor vært naturlig for meg å vurdere egen fremtid nå, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ingebrigtsen erkjenner at UNN i likhet med andre sykehus står overfor nye utfordringer. Han peker på at økningen i antall eldre kombinert med begrenset tilgang på helsearbeidere, medfører behov for kontinuerlig forbedring av logistikk, kvalitet og pasientsikkerhet.

– Dette krever en ny og langsiktig ledelsesmessig tilnærming. Jeg mener det er riktig å overlate dette oppdraget til en ny direktør, og har derfor bedt styret starte arbeidet med å rekruttere min etterfølger. Jeg har seks måneders oppsigelsestid og er innstilt på å stå i direktørjobben så lenge som det er ønskelig i oppsigelsestiden, sier Ingebrigtsen.

Han vil nå benytte seg av en mulighet til å gå over i full stilling som professor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

