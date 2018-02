Overnatting i gitarseng, økologisk frokost og samisk festmat for Solberg

NTB Innenriks

Etter middag hjemme hos DDEs Bjarne Brøndbo i Namsos mandag kveld, satte Solberg kursen mot den heløkologiske gården Bjerkem i Steinkjer tirsdag morgen. Også her ble det en matbit, økologisk frokost, selvsagt.

– Her gjør de noe som ikke bare er økologisk. Her bygger de kultur- og historietradisjoner sammen med matproduksjon. Da lager du et helhetsbilde som gir en helt annen type opplevelser, sier Solberg til Nationen.

Gårdbruker og styreleder i Oikos Midt-Norge, Jakob Bjerkem, er klar på at omsetningen av økologisk mat må økes, og rådet statsministeren til å sørge for at det offentlige kjøper inn mer. Solberg selv innrømmer at vi ikke er flinke nok til å få de økologiske produktene til å treffe markedet.

Solberg reiste deretter videre til Verdal og Kværner, før turen gikk til Trondheim og besøk hos Enova og Lerchendalkonferansen. Trøndelagsturen ble avsluttet med en visitt på Sverresborg museum der det vanket både omvisning og samisk festmat sammen med samiske veivisere – på samenes nasjonaldag.

Etter allsang til kjente trønderske sangskatter hjemme i stua til Bjarne Brøndbo kvelden før, var det kanskje bare rett og rimelig at Solberg overnattet i den sagnomsuste gitarsenga på rockehotellet Rock City i Namsos.

– Det er en av de mest spesielle sengene jeg har sovet i – og jeg har sovet bra, bekreftet Solberg overfor Namdalsavisa tirsdag morgen.

