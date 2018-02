Nordmenn brukte 5.076 kroner hver på legemidler i fjor

NTB Innenriks

Årsoversikten fra Apotekforeningen viser at nordmenns pengebruk på legemidler økte med 7 prosent i 2017. Samtidig viser det faktiske forbruket en økning på om lag 10 prosent de siste årene.

Det er store aldersforskjeller. De under 67 år brukte reseptbelagte medisiner utenfor sykehus for 2.940 kroner i gjennomsnitt, men de over 67 år brukte legemidler for 8.500 kroner.

– I gjennomsnitt bruker den eldste delen av befolkningen fire legemiddeldoser hver dag. At det blir flere eldre, er derfor en viktig forklaring på hvorfor befolkningen i gjennomsnitt bruker flere legemidler, skriver foreningen.

Totalt solgte apotekene legemidler for 27,1 milliarder kroner i fjor. Av dette dekket det offentlige 19,9 milliarder kroner gjennom ulike reseptordninger eller ved innkjøp til helseinstitusjoner. Pasientene betalte selv 6,8 milliarder kroner gjennom egenandeler eller for reseptfrie medisiner.

