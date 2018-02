Mann i 50-årene omkom i frontkollisjon på E6 i Hedmark

NTB Innenriks

– Den omkomne er en mann i slutten av 50-årene fra området. Opplysningene vi har fått, tyder på at personbilen har kommet over i motgående kjørefelt, opplyser operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde mandag formiddag. Veien ble stengt i begge retninger mens kriminalteknikere gjorde undersøkelser på ulykkesstedet, og åpnet igjen først nærmere klokken 18 mandag ettermiddag. Statens havarikommisjon for transport har også gjennomført undersøkelser.

I forbindelse med ulykken ba politiet vitner ta kontakt. Flere hadde nemlig kjørt videre før politiet ankom ulykkesstedet.

Lastebilen kom kjørende sørover da den kolliderte med personbilen som kom i motgående kjøreretning, skriver Hamar Arbeiderblad.

