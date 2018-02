Kun fire selskaper i pluss på svak børsdag

NTB Innenriks

Etter en halvtimes handel lå indeksen på snaut 797 poeng – en nedgang på 1,6 prosent. Etter en sluttspurt før aksjehandelen stengte mandag ettermiddag var nedgangen redusert til 0,84 prosent, og hovedindeksen på Oslo Børs endte til slutt på 803,05 poeng.

Listen over selskaper med røde tall er imidlertid svært lang. Kun Norsk Hydro, Sea Drill, Storebrand og Link Mobility Group hadde oppgang mandag, med henholdsvis 2,82, 2,69, 0,23 og 0,42 prosent.

Fallet i Oslo kommer etter fredagens kraftige børsfall i USA da flere store selskaper leverte skuffende kvartalsresultater. Nedturen på Wall Street fortsatte også da børsen åpnet mandag ettermiddag norsk tid. Få minutter inn i handelen hadde Dow Jones-indeksen falt med 1,1 prosent, mens den bredt sammensatte S&P-indeksen krympet 0,9 prosent og teknologitunge Nasdaq var ned 1 prosent.

Da hadde allerede børsene i Asia åpnet børsuka særdeles svakt, blant annet falt Nikkei-indeksen i Tokyo med 2,6 prosent. Også i Sør-Korea, Singapore og Taiwan var tallene røde. Nedgangen beskrives som den største i løpet av én dag i Asia på over et år, og utviklingen tolkes som en fortsettelse av børsfallet i USA før helgen.

En viktig årsak til nedgangen der var usikkerhet rundt renter og inflasjon. Rentene på tiårige amerikanske statsobligasjoner har i det siste steget kraftig, og nye tall viser at den økonomiske oppgangen i USA har løftet lønningene, noe som igjen fører til inflasjonsfrykt.

I Europa falt både FTSE 100-indeksen i London og CAC 40 i Paris med over 1 prosent mandag, mens DAX 30-indeksen i Frankfurt svekket seg med 0,5 prosent.

Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 68,2 dollar, mens amerikansk lettolje ble omsatt for 64,7 dollar fatet.