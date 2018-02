Erna Solberg besøkte Brøndbos bilopphoggeri

NTB Innenriks

Erna Solberg fløy nordover på et todagers besøk til det tidligere Nord-Trøndelag etter å ha tatt imot sin forgjenger, NATO-sjef Jens Stoltenberg i Oslo. På Skage i Namdalen var det på med en knalloransje hjelm da hun sammen med flere lokale Høyre-politikere besøkte DDE-vokalist og ferskt Høyre-medlem Bjarne Brøndbos bilopphoggeri.

– Vi er en bransje som tidligere hadde et noe frynsete rykte. Folk forbandt bilopphoggeri med Olsenbanden og Dynamitt-Harry. Men vi har satt oss som mål å snu dette, og jeg tror bransjen er i ferd med å lykkes, sa Brøndbo, ifølge Namdalsavisa.

Brøndbos bilopphoggeri er ifølge lokalavisa blitt trukket fram av mange som en bransjeaktør som både tenker framover og miljørettet. Selv kaller Brøndbo firmaet et Fretex for biler. DDE-frontmannen og Norske Talenter-dommeren trakk også fram sin far Arne som en kar etter statsministerens hjerte:

– Dere vil jo at folk skal stå lenger i arbeid. Fatter'n er snart 80 år – og presser fortsatt biler hver dag.

53-åringen var tidligere medlem av Arbeiderpartiet, men valgte i fjor sommer å skifte side. Han hadde allerede i 2013 stått fram som Høyre-venn, men meldte seg i fjor inn i Solbergs parti fordi han er bekymret for fagbevegelsens detaljstyring av Ap i enkelte saker.

Dermed var det kanskje naturlig å si ja da statsministeren inviterte seg selv til en matbit hjemme hos Brøndbo og familien på Namsos. Der fikk Solberg servert tomatsuppe, finnbiff, kokte poteter og hermetiserte fersken og panna cotta. Til kaffen ble det fersk klenning – trøndersk fest-kaffebrød. Og selvfølgelig noen trønderske toner, skriver avisen.

Tirsdag skal Solberg besøke Enova i Trondheim, før hun senere holder tale på Lerchendalskonferansen og avrunder det to dager lange besøket på Sverresborg folkemuseum.

