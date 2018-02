Fire båter brant i Skien

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om brann i flere båter like før klokka 21 søndag kveld. Like etter klokka 22 opplyser operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sørøst politidistrikt at brannen er slukket.

– Det brant i fire båter, og to er helt utbrent. Den fjerde båten har mindre skader, sier han til NTB.

Årsaken til brannene er fortsatt uklar, men politiet har fått informasjon fra vitner om hva som kan ha skjedd.

– Vi har snakket med vitner som sier det ble sendt opp fyrverkeri like før brannene startet. Vi ser en sammenheng, men det kan også være andre årsaker, sier operasjonslederen.

Politiet etterlyser en hvit SUV med tilhenger som kjørte fra havna rundt klokka 20.50, rett før brannene startet. Det var ifølge et vitne to voksne menn som satt i bilen.

– Ingen er foreløpig pågrepet i saken. Vi er fortsatt interessert i tips, skriver politiet på Twitter.