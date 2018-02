Bolig totalskadd i brann i Tvedestrand

NTB Innenriks

Huset i Valleveien var allerede helt overtent da nødetatene rykket ut like over klokken 1 natt til søndag.

– Nå har det roet seg betraktelig. Vi har god kontroll på bygget og driver mest med etterslukking, sier utrykningsleder Kai Thomas i 110-sentralen i Agder til NTB klokken 3.30.

– Det står noen vegger igjen fremdeles, men det må nok rives, for dette kan trolig ikke berges, fortsetter Thomas.

– Vi etterslukker til det er helt rolig, så vi blir her nok ut på morgenkvisten før vi forlater stedet.

Det er foreløpig ukjent hva som forårsaket brannen, og ifølge politiet i Agder vil branntomten bli undersøkt på et senere tidspunkt. De melder på Twitter at de har vært i kontakt med huseieren, som bekrefter at ingen var i huset.

