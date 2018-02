Advokat: Frode Bergs helse blir ivaretatt

NTB Innenriks

Fredag ble Berg varetektsfengslet i ytterligere tre måneder. Selv om Risnes håper Berg blir sluppet fri snarlig, kan Risnes forsikre at nordmannens helse blir ivaretatt.

– Han får medisinsk oppfølging, og han får besøk jevnlig av den norske ambassaden, som ordner med alle praktiske ting, sier advokaten til NRK.

Risnes sier det blir lagt til rette så godt som mulig for Berg, og at nordmannen mottar penger fra familien slik han kan handle i butikken i fengselet.

– Det vanskeligste for ham er nok det å sitte i fengsel når han føler han sitter der for noe han ikke har gjort.

Berg må sitte i varetekt til 5. mai. Det ble besluttet under et fengslingsmøte i Moskva fredag, i tråd med den russiske sikkerhetstjenestens begjæring. Risnes opplyste til NTB fredag at kjennelsen blir anket, men at erfaringsmessig er det veldig vanskelig å komme ut av slike saker.

Det russiske sikkerhetspolitiet FSB mener at den pensjonerte grenseinspektøren har spionert på vegne av norsk etterretning.

(©NTB)