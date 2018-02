Stort antall elger påkjørt rundt om i landet

NTB Innenriks

Lørdag ettermiddag fikk politiet i Trøndelag flere meldinger om elg i boligområder på Ranheim/Jakobsli. En elg ble i tillegg påkjørt ved Skovgård, men den løp fra stedet. Viltpatruljen ble dermed varslet.

– Bilisten fikk frontruten sin knust, men ellers går det greit med personen. Elgen skadet seg i foten og måtte avlives, sier operasjonsleder Viola Elverum til NTB.

Hun sier elgen som ble påkjørt, sannsynligvis er den samme elgen som ble observert på Ranheim.

– Vi har ikke grunn til å tro at det er mer elgfare på E6 nå enn tidligere. Vitnenes observasjoner tyder faktisk på at elgen var på vei til skogsområder, men gikk seg så bort, sier Elverum.

Flere i Troms

Også i Troms har det vært flere ublide møter mellom elg og biler. Tre elger ble påkjørt i løpet av fredag kveld. Det skjedde på Bardufoss, i Lavangsdalen og på Futrikelv. Ingen av elgene ble skadd, melder Troms politidistrikt.

Lørdag ettermiddag ble ytterligere en elg påkjørt i fylket, da i Høykebotn, skriver Nordlys. Senere på kvelden ble en annen elg påkjørt på Rolløya, melder politiet i Troms på Twitter.

Ifølge Nordlys er det mye elg på veiene i Troms for tiden.

Måtte avlives

Det er det også i Buskerud. På riksvei 7 ble en elg påkjørt natt til lørdag, uten at det ble meldt om personskader.

Det ble det heller ikke da ytterligere en elg ble påkjørt i fylket lørdag kveld. Elgen ble ifølge Drammens Tidende påkjørt på Storsandveien i Hurum, før den stakk til skogs.

I tillegg ble en annen elg skutt etter å ha blitt observert med store skader i et boligområde i på Bekkestua i samme fylke tidligere lørdag.

– Når et dyr er skadd og bare blir liggende i et boligområde, så er det bare en ting å gjøre, sier Viltnemndas Per Ola Søsveen til Budstikka.

Også på Lillehammer hadde en elg forvillet seg lørdag formiddag. Elgen løp rundt i byen, men fant trolig veien tilbake til marka av seg selv, ifølge politiet.

(©NTB)