15-åring alvorlig skadd i skiulykke i Røldal

NTB Innenriks

Det opplyser sykehuset i en pressemelding klokken 18.15 lørdag kveld.

Selve ulykken fant sted en gang før klokken 13 lørdag formiddag. Da ble hun observert i snøen av noen som satt i en stolheis på skisenteret, som varslet nødetatene.

Da de kom til stedet fant de 15-åringen i et myrlignende område utenfor skiløypa, der hun var bevisstløs og dekket av snø. Politiet har vært i kontakt med flere vitner og mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet.

–Jenta skled ut fra ei løype ved skisenteret, så har hun kommet ned i et myrlignende område som var dekket av en slags snøbru oppå. Da har hun falt og stupt inn i snøen. Hun var inne i snøen da hun ble funnet og måtte graves ut før luftambulansen hentet henne, sier politioverbetjent Øystein Torsnes ved Hardanger lensmannsdistrikt til NTB.

Oddvar Bratteteig, daglig leder ved Røldal skisenter, sier til Dagbladet at hendelsen er trist, og at han håper det går bra med jenta. Han sier det hele var et uhell og at det er lite skisenteret kan gjøre for å forhindre lignende ulykker i framtiden.

– Fordi løypene ligger som de ligger, kan vi ikke kontrollere om folk kjører ut. Det er sol, blå himmel og god sikt, så hvorfor folk kjører ut, vet jeg ikke, sier han.

Jenta var med familien sin i området, men kjørte alene da ulykken inntraff. Årsaken er fortsatt uklar.

– Det er for tidlig å svare på hvorfor ulykken har skjedd, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

(©NTB)